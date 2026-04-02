Nicușor Dan se declară bucuros de recuperarea artefactelor furate în Olanda

Președintele Nicușor Dan se declară bucuros că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicită pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă.

"Apreciez, totodată, sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust). Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect", a scris președintele pe pagina lui de Facebook.

Președintele a adăugat că tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură: înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc, au un impact puternic asupra întregii societăți și reprezintă moștenirea viitoarelor generații.