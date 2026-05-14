Nicușor Dan spune voalat că nu îl mai vrea premier pe Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, după participarea la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA 2026, dacă l-ar nominaliza din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

"Nu o să dau răspunsuri particular, ci o să dau doar răspunsuri generale. Un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză", a spus Nicușor Dan.

Despre faptul că Sorin Grindeanu a spus că ar fi de acord cu refacerea Coaliției cu PNL, dar fără USR și întrebat cum vede, el asta, președintele a răspuns: "Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea".

Nicușor Dan a adăugat că, indiferent de componența Guvernului, cu susținerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, important este "care este majoritatea parlamentară care susține acest Guvern.

"Și e o întrebare, la momentul ăsta, destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și, față de această responsabilitate, trebuie ca fiecare să exprime", a continuat el.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă ia în calcul varianta unui Guvern format din premier tehnocrat și ministrii PSD-UDMR.

"Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este dac[ există majoritate parlamentară. Pentru că, dacă nu există o majoritate parlamentară care susține un nou Guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între Guvern și Parlament.

Președintelui i s-a reamintit că la declarațiile de prese de după moțiune a omis și a fost criticat că nu i-a mulțumit premierului Bolojan pentru o activitate.

"Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar este încă în funcție", a răspuns Dan.

La întrebarea pe cine ar arunca în apă dacă s-ar afla într-o barcă inundată, alături de Bolojan și de Grindeanu, președintele a răspuns: "Sunteți în același trust cu la Măruță? Am avut întrebarea asta. (...) Vă dați seama că nu pot să răspund".

Nicușor Dan a exclus din nou ca partidul extremist AUR să facă parte din viitorul Guvern.

Întrebat dacă îl va desemna premier pe Sorin Grindeanu, în scenariul în care PSD strânge majoritatea parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, președintele a evitat un răsouns clar.

"E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă.