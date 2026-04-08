Nicușor Dan: Toată simpatia pentru oamenii care mă critică. Suntem un popor latin, emoțional

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, la EuropaFM, ce părere are despre oamenii care l-au susținut cu fervoare în campania electorală, iar acum îl critică pentru numirile controversate făcute la șefia marilor Parchete.

"Toată simpatia pentru oamenii care mă critică, niciun fel de suspiciune de rea-credință", a răspuns președintele, afirmând că se miră că "atacurile au început înainte ca eu să îmi termin explicațiile" din conferința de presă de săptămâna trecută.

Tot despre reacțiile publice dure la adresa lui, președintele a spus râzând că ele sunt normale, pentru că "suntem un popor latin, emoțional".

De asemenea, Nicușor Dan crede că, după ce a răspuns la toate întrebările, așteaptă ca oamenii "să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei".

Întrebat și cum vede faptul că pentru numirile din justiție este aplaudat de PSD-iști și criticat de susținători, președintele a reiterat că "suntem o societate care trăiește politica foarte emoțional".

"Evident că, atunci când ai niște suporteri ai PSD care ani de zile cu suporterii USR sau reformiștii văd o falie în zona aceea, ei se bucură. Eu rămân consecvent în a spune că avem o problemă cu corupția, o problemă cu sistemul de justiție", a completat Dan.

