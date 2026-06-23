Nicușor Dan: Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar

După consultuările de marți, președintele Nicușor Dan spune că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar.

Acest guvern minoritar s-ar baza ”pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris președintele pe rețelele sociale.



Nicușor Dan a invitat partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru ”semnarea acestui acord parlamentar! și, ulterior, să îi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

”Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a mai scris el.

/Anterior, liderul liberal Ilie Bolojan a propus o astfel de variantă, adică un acord și apoi fie un guvern minoritar condus de PSD, fie un guvern PNL-USR-UDMR.

Bolojan a sugerat această soluție și la discuțiile de marți cu Nicușor Dan.



