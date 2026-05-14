Nicușor Dan vrea un buget pe 2027 din toamnă, care poate include și discuții despre reducerea TVA

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri cum vede dorința liderului UDMR, Kelemen Hunor, ca viitorul Guvern să reducă TVA-ul și dacă este posibil acest lucru.

"În primul rând, noi suntem într-un buget 2026 aprobat și există acord să nu umblăm la bugetul 2026. Deci în 2026 aceasta este perspectiva fiscală. În al doilea rând, așa cum am spus, îmi doresc, iar în discuțiile pe care le-am avut deja cu partidele s-a confirmat această idee ca bugetul 2027 să fie cel puțin propus de Guvern Parlamentului, dacă nu și adoptat în toamna acestui an, astfel încât să proiectăm stabilitate financiară. În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe false sau să creez așteptări care, posibil, să nu se realizeze", a răspuns președintele.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, după ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică, privind inflația și situația economiei, că el s-ar gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa. Kelemen Hunor a arătat că în privința reducerii cheltuielilor la nivelul statului, mai e mult de făcut.

Liderul UDMR a fost întrebat ce măsuri ar trebui să ia Guvernul, în acest context economic.

"Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. Eu m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanțurile de producție se vor apropia de Europa, în foarte multe domenii. Deci, eu aș căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanție de a păstra economia funcțională, n-ai cum să găsești o soluție", a subliniat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

