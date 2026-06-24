Nicușor Dan vrea un Guvern până marți. El spune că avea garanții că Tomac și Veștea vor fi învestiți

Liderii formațiunilor pro-occidentale s-au reunit la Vila Lac pentru a se pune de acord asupra noului Guvern, însă pare că s-au blocat din nou. Nicușor Dan a declarat joi că vrea rapid un Guvern.

Președintele nu a vrut să răspundă clar dacă există riscul ca Guvernul Bolojan să rămâne interimar până la toamnă.

"Nu vreau să fac această predicție, însă pentru România e important pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară în marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta", a declarat Dan.

Întrebat despre cum se va stabili viitorul premier, președintele crede că "suntem toți oameni serioși".

"Și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni putem, noi, toți cetățenii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. (...) Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era o soluție de Guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidental", a continuat el.

Nicușor Dan a fost chestionat și cu privire la afirmația șefului PSD, Sorin Grindeanu, care spunea că Ilie Bolojan l-a mințit pe președintele Republicii, de aceea suntem în această situație, după ce șeful PNL ar fi dat de înțeles că votează Guvernul lui Eugen Tomac, însă după trei zile și-a schimbat poziția și în final nu s-a mai ajuns la vot.

"Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest Guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp", a răspuns el.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă Adrian Veștea l-a anunțat înainte să meargă la sediul AUR ca să negocieze cu George Simeon pentru voturi.

"Așa cum am spus de mai multe ori, l-am desemnat pe domnul Veștea în urma unei așteptări rezonabile care nu s-au materializat. Mai departe, ar fi fost neconstituțional ca eu să mă implic în orice fel în discuții", a conchis acesta.

Șeful statului a mai precizat că ar fi bine ca un nou Guvern să fie învestit până marți, când Parlamentul intră în vacanță.

"Speranța mea este că o să ajungem la o soluție politică de Guvern cu puteri depline care să poată să acționeze până la 31 august. Și cred că nu e doar a mea", a spus, printre altele, președintele.