Noua lege a salarizării: Proteste masive în toată țara ale angajaților Fiscului

Mii de angajați ai Fiscului din toată țara au întrerupt lucrul joi dimineață și protestează până la ora 16.00, nemulțumiți de proiectul Legii salarizării unitare, care le-ar reduce „drastic” sporurile chiar și cu sume de până la 4.000 de lei.

Ghișeele administrațiilor teritoriale ale Finanțelor Publice sunt închise, joi dimineață, până la ora 16.00, ca urmare a protestelor ample declanșate de angajații din sistem, nemulțumiți de proiectul Legii salarizării unitare, care le taie sporurile așa încât, după cum susțin protestatarii, veniturile nete ar putea să scadă chiar și cu 4.000 de lei, transmite News.ro.

Astfel, potrivit angajaților din Finanțele Publice, legea salarizării unitare ar urma să conducă la reduceri salariale cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar pentru o parte dintre angajați, măsură considerată de Federația SedLex drept una care "afectează grav stabilitatea sistemului fiscal și capacitatea de funcționare a instituțiilor".

"Nu protestăm față de reformă, ci față de o tăiere nedreaptă care ne lovește direct în demnitate și în capacitatea de a ne face meseria cu responsabilitate", declară liderul sindical Vasile Marica.

Sindicaliștii din finanțe publice cer instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere "caracterul specific - nu general - al activității finanțiștilor", legiferarea statutului profesional al finanțiștilor, recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, riscurilor profesionale și complexității muncii, stimularea performanței profesionale și a aportului instituțional și finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente.

Liderii sindicali ai SindFISC, una dintre organizațiile sindicale care îi reprezintă pe angajații din sistemul de finanțe publice, sunt "îngrijorați" de proiectul noii legi a salarizării unitare, considerând că acesta "ridică semne serioase de întrebare cu privire la tratamentul aplicat personalului din sistemul financiar-fiscal".

"Analiza proiectului evidențiază absența unei grile salariale distincte pentru finanțiști și alocarea unor coeficienți de ierarhizare care nu reflectă complexitatea activității, gradul de risc profesional și incompatibilitățile specifice acestei categorii. Această abordare este în contradicție directă cu angajamentele asumate în ultimii ani de factorii decidenți și ignoră realitatea unui sistem fiscal care funcționează la standarde înalte de profesionalism și integritate", precizau, în urmă cu trei zile, lideri sindicali ai federației.

Proteste au loc în țară și la casele teritoriale de pensii, dar și la instanțe, unde grefierii sunt nemulțumiți de tăierea unor sporuri salariale preconizate de viitoarea lege a salarizării unitare.