O directivă UE a „spart" secretul contractelor PSD cu presa

PSD cheltuiește lunar sute de mii de euro din bani publici pentru promovare în presă, însă refuză de peste șase ani să ofere informații despre contracte. În 2026, o directivă a Uniunii Europene a forțat apariția unor detalii despre aceste plăți.

Site-ul Snoop.ro relatează miercuri faptul că PSD a cheltuit peste 2,6 milioane de lei (500.000 de euro) în primele două luni din 2026 pentru presă și propagandă politică, conform datelor AEP.





În ultimii șase ani, suma folosită de social-democrați depășește 60 de milioane de euro pentru presă și propagandă. Regulamentul UE apare după ani în care, în ciuda obligațiilor legale de transparență, partidele nu au spus ce bani dau presei și cui. Obligațiile de transparență se aplică și în afara campaniilor electorale.

Este vorba despre o schimbarea care a apărut în România după 10 octombrie 2025, când a intrat în vigoare Regulamentul 900/2024 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.



Snoop a analizat o parte dintre site-urile care au primit bani în 2026, în special cele ale televiziunilor, fără a acoperi toate publicațiile online.

Site Antena3.ro – 90.750 de euro pentru 47 de articole



Site-ul Antena3.ro a publicat pe 2 martie o „notificare privind transparența” în care anunță că încasează 90.750 de euro de la PSD în intervalul 2-31 martie 2026.

Intermediarul folosit de PSD pentru acest contract este Concept Media Management.

PSD a plătit inclusiv promovarea interviului realizat de Sabina Iosub cu Sorin Grindeanu pentru televiziunea Antena3, de la Bruxelles. Materialul apare marcat, la final, pe site-ul televiziunii ca fiind publicitate politică.

Realitatea.net – contract de 60.500 de euro



„Sponsorul PSD” a încheiat un contract, din banii publici, cu Realitatea.net în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2026.

Valoarea contractului este de 60.500 de euro pe lună.

Sorin Grindeanu a ascuns și acest contract, deși el era făcut public de site-ul televiziunii de știri. El a invocat clauze de confidențialitate pentru informații care erau deja publice.

În total, doar pentru site-ul Realitatea.net PSD va plăti în 2026, dacă se menține actualul contract, peste 650.000 de euro.

Gândul – Budeanu încasează 60.000 de euro de la PSD



PSD a încasat un contract cu Gândul în ianuarie 2026, iar valoarea a fost de 50.000 de euro net. Suma nu include TVA, ceea ce indică faptul că plata reală este de peste 60.000 de euro.

Firma intermediară folosită este HOG PUB GROUP SRL.

Evenimentul Zilei – 30.000 de euro pe lună



Agenția „The Plan B Concept” face plățile în numele PSD în contractul cu „Evenimentul Zilei”.

Conform documentelor publicate, în februarie 2026, contractul a avut o valoarea de 30.000 de euro cu TVA.

Știripesurse – 18.150 de euro pe lună



Un alt site apropiat de PSD este știripesurse, condus de Iosif Buble, soțul vicepreședinte PSD, Diana Tușa.

Tot din bani publici, site-ul încasează din Kiseleff peste 18.000 de euro lunar. Astfel, în două luni, februarie și martie, site-ul condus de Buble a încasat peste 36.000 de euro de la PSD.

Mai multe detalii, pe Snoop.ro.