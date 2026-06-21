Oana Gheorghiu, ironică la Congresul PNL: Sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist și neomarxist

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, viitoare vicepreședintă a PNL, s-a descris duminică ironic la Congresul PNL ca fiind parte din "sistemul" blamat de unii.

"Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Oana Gheorghiu, parte din sistemul ONG-ist, soroșist și neomarxist care, după cum spun unii, a venit să pună stăpânire pe PNL. Genul acesta de știri și de titluri le veți putea vedea în zilele următoare. Sunt o luptătoare. Nu fug de deciziile grele. Am decis să vin alături de dumneavoastră la greu, nu când a fost ușor.Acum un an, dacă mi-ar fi spus cineva că voi urca pe scena unui congres al PNL, aș fi spus că nu mă cunoaște deloc.Unii mă știu de la protestele pentru o justiție cu ochii acoperiți. Nu am căutat funcții sau privilegii, am venit să fac bine", a spus ea.

Gheorghiu a adăugat că a acceptat o poziție în Guvern pentru că a găsit în Ilie Bolojan un om cinstit, un om care dovedește prin rezultate, nu prin promisiuni.

"Ce am găsit în mandatul meu? Companii ale statului transformate în pușculițe și planuri copy-paste, ca tema unui elev leneș. Am văzut cine plătește: omul care se trezește dimineața, merge la muncă și plătește taxe fără să i se mulțumească. Am aprins lumina în unele cămări în care era întuneric. Când am decis să închidem robinetele, partenerii de coaliție au spus că nu se mai poate cu Ilie Bolojan. Pe această listă neagră mă aflu și eu. Adevărul este mai modest: am construit un spital și am pus întrebări. Nu politica este urâtă, ci unii dintre cei care o fac au uitat că politica se exercită cu decență. Nimic nu mă sperie: nici listele negre, nici campaniile de denigrare", a continuat ea.