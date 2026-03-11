Oana Țoiu, despre cazul Irinei Ponta: A existat o comunicare paralelă cu canalele oficiale

Oana Țoiu a declarat miercuri că în cazul mediatizat al fiicei Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta a existat ''o comunicare paralelă față de canalele oficiale''.

''Reamintesc faptul că în bazele de date centrale ale Ministerului Afacerilor Externe, pe canalele oficiale pe care MAE le-a anunțat, nu aveam și nu avem în gestiune cazul niciunui minor neînsoțit, însă evident că orice minor care cere ajutorul are dreptul la acel ajutor. De aceea, în cazul minorei neînsoțite pe care o menționați dumneavoastră, înțelegerea noastră din informările care au venit din consulat, pentru că noi nu avem în echipa centrală acces direct la fiecare caz individual, a fost propusă o alternativă de întoarcere în România pe baza unor zboruri directe'', a precizat Oana Țoiu, întrebată despre cazul Irina Ponta, înaintea audierilor din Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților

Potrivit datelor oficiale, nu exista o categorie distinctă pentru minori neînsoțiți în solicitările primite.

"Nu aveam nicio categorie de minori neînsoțit, nici în formularele noastre oficiale, nici în mail-urile oficiale, niciuna dintre cereri de la părinții niciunui minor neînsoțit, ceea ce înseamnă că în planificarea anterioară, în grupurile care au fost incluse în zborul respectiv, nu exista această categorie'', a mai explicat Oana Țoiu.

Întrebată cine a decis ca minora să nu mai fie inclusă în zborul de evacuare după ce fusese chemată la consulat, ministra a afirmat că a existat ''o comunicare paralelă cu canalele oficiale''.

''În ceea ce privește această eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a adus o conversație separată de înregistrările formale și asta a dus la venirea unui minor în spațiu consular în afara programărilor care au fost raportate către centrală privind categoriile de grupuri vulnerabile, evident că aici lucrurile pot să fie mult îmbunătățite. Evident că, după ce se termină această criză, o să avem un plan foarte clar de evaluare, de discuție a ce putem îmbunătăți", a spus șefa diplomației române.

Ea a mai spus că este ''perfect legitim" ca un părinte să încerce să facă tot ce poate pentru propriul copil, în același timp este "datoria unei instituții să acorde informații relevante la timp tuturor cetățenilor vulnerabili care s-au înscris pe canalele formale în același timp sau înainte să facă asta în funcție de cine a apelat la firul scurt''.

''În momentul în care consulul m-a întrebat, în acest caz aparte, ce are de făcut, i-am reamintit că grupul fusese finalizat ca și categorii vulnerabile cu o zi înainte, la capacitatea totală a locurilor alocate României. De asemenea, i-am spus că, dacă ia o decizie privind modificarea grupului sau propune un alt plan de întoarcere acasă - pentru că aveam și alte zboruri în plan pentru această minoră neînsoțită sau pentru orice alt beneficiar aflat în grijă - trebuie să se asigure că informația ajunge la toți cei din grupurile vulnerabile înscrise pe platformă'', a mai declarat Țoiu.