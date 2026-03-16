Ordin în rândul PNL-iștilor: bugetul, susținut în forma Guvernului, fără modificările dorite de PSD

Biroul Executiv al PNL, întrunit în ședință luni, a luat în discuție poziția partidului cu privire la bugetul de stat pentru 2026 și la dezbaterile care sunt programate pentru această săptămână în Parlament.

PNL a decis că va susține forma adoptată în Guvern pentru bugetul de stat.



În același timp, Biroul Executiv al partidului a decis, în unanimitate, mandatarea parlamentarilor liberali pentru a nu face propuneri și a nu vota amendamente care să schimbe direcția proiectului bugetului de stat.

Potrivit unor surse politice, dacă unele modificări vor fi adoptate în Comisii, PNL are de gând ca în comunicarea publică să se axeze pe atacul la PSD prin acuzații că a făcut blat cu AUR.

Dacă niciun amendament nu va fi adoptat, iar Pachetul de Solidaritate dorit de PSD nu primește finanțare, social-democrații vor să facă pași serioși spre ieșirea de la guvernare, spun surse politice, lucru pe care PSD îl menționează în comunicarea publică de luni de zile.

De altfel, Ilie Bolojan a catalogat ieșirea PSD de duminică privind amendamentele pe care parlamentarii partidului le vor depune la legea bugetului de stat drept „o acțiune politică” prin care „încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”.

„Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acțiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuțiile pe care le-am avut în ultimele luni, când am discutat bugetul. Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administrație, dacă nu aveai pachetul din administrație, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanț de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acțiune den tip politic, pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliție care sunt sursele pentru acoperi aceste propuneri”, a spus premierul la Digi24.

