Investigație Snoop&Public RecordPărinții primarului Negoiță au cumpărat cu 2,8 milioane de euro o vilă și un restaurant în Italia

11:16 actualizat: 11:18
ID 46553026 © Marek Poplawski | Dreamstime.com
În iunie 2024 și ianuarie 2025, pensionarii Ilie și Lidia Negoiță, părinții primarului Robert Negoiță, au achiziționat două proprietăți în Civitavecchia, oraș aflat la o oră de Roma, pe litoralul Mării Mediterane.

  • Lidia Negoiță a declarat că va fi rezidentă acolo, pentru o scutire de impozit de aproape jumătate de milion de euro.
  • De-a lungul timpului, Ilie și Lidia Negoiță au fost asociați direct în 16 firme. 14 dintre ele apar într-un dosar deschis la DNA și clasat după 11 ani, cu o parte a  faptelor prescrise. Patru firme sunt judecate, de 6 ani, pentru evaziune fiscală în alt dosar la Tribunalul București.
  • Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu a răspuns întrebărilor trimise. A răspuns fratele său, omul de afaceri Ionuț Negoiță, care a declarat că el și părinții sunt asociați în firme „unde sunt profituri de niște zeci de milioane”.
Investigație realizată de Răzvan Luțac (Snoop) cu Ana Poenariu, Bianca Albu (Public Record) și Stefano Vergine (Italia)

