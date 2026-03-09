În iunie 2024 și ianuarie 2025, pensionarii Ilie și Lidia Negoiță, părinții primarului Robert Negoiță, au achiziționat două proprietăți în Civitavecchia, oraș aflat la o oră de Roma, pe litoralul Mării Mediterane.
- Lidia Negoiță a declarat că va fi rezidentă acolo, pentru o scutire de impozit de aproape jumătate de milion de euro.
- De-a lungul timpului, Ilie și Lidia Negoiță au fost asociați direct în 16 firme. 14 dintre ele apar într-un dosar deschis la DNA și clasat după 11 ani, cu o parte a faptelor prescrise. Patru firme sunt judecate, de 6 ani, pentru evaziune fiscală în alt dosar la Tribunalul București.
- Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu a răspuns întrebărilor trimise. A răspuns fratele său, omul de afaceri Ionuț Negoiță, care a declarat că el și părinții sunt asociați în firme „unde sunt profituri de niște zeci de milioane”.
