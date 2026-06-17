Parlamentarii UNIT spun că nu acordă cecuri în alb nimănui și analizează programul Guvernului Veștea

UNIT, format din cinci membri desprinși din formațiunea extremistă POT, au negat joi că și-au anunțat susținerea pentru Guvernul Veștea.

"Constatăm cu surprindere că, în ultimele zile și ore, numeroase televiziuni, publicații de știri și analiști politici includ automat cei cinci parlamentari UNIT în categoria susținătorilor Guvernului Veștea și ai premierului desemnat. Precizăm foarte clar că parlamentarii UNIT nu au anunțat că vor vota pentru învestirea acestui guvern, nu au exprimat public, oficial sau neoficial o astfel de poziție. Cu toate acestea, suntem numărați constant în diverse calcule privind majoritatea parlamentară, ca și cum decizia noastră ar fi fost deja luată. Ne surprinde această certitudine, în condițiile în care nu am participat la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea și nu am văzut lista oficială a miniștrilor propuși", a transmis formațiunea.

UNIT mai spune că "poate că pentru unii a devenit normal să susțină un guvern înainte de a-i cunoaște programul și echipa. Noi credem că lucrurile ar trebui să funcționeze exact invers. Un vot de învestitură nu este o formalitate și nici un exercițiu de aritmetică parlamentară".

Parlamentarii UNIT transmit că nu acordă cecuri în alb nimănui și vor analiza cu seriozitate programul Guvernului Veștea, miniștrii propuși și măsurile pe care viitorul Executiv intenționează să le adopte, iar decizia va fi luată exclusiv pe baza acestor elemente.

"Până atunci, orice calcul care includ automat cele cinci voturi ale parlamentarilor UNIT reprezintă o speculație și nu poziția noastră oficială", au conchis aceștia.