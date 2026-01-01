Peiu (AUR): De ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că "singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate" și se întreabă "de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?"

"AUR este primul partid în sondaje și are dreptul să își facă propria politică, nu are de ce să fie la remorca vreunui alt partid! Este scandal între PSD, PNL , USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție. Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate! Singura soluție! Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza!", a scris, duminică, Peiu pe pagina lui de Facebook.

Luni, același Peiu a scris că "Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului".



"Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?", a continuat el.



