Peter Magyar, felicitat de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan l-au felicitat pe liderul partidului Tisza din Ungaria, Peter Magyar, pentru victoria în alegerile parlamentare de duminică.

"Felicitări, Peter Magyar și Tisza, pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO. Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice. Există oportunități excelente de a lucra împreună pentru securitatea regională, cooperarea economică și bunăstarea popoarelor noastre", a scris președintele pe X.

Tot pe X, premierul Ilie Bolojan a transmis "călduroase felicitări lui

Peter Magyar pentru victoria electorală".



"Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm în continuare Parteneriatul Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă. Vă dorim un mandat de succes", se arată în mesaj.