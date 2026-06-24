Pîslaru: Am atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an, un record absolut

Ministrul interimar al Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că România a atras 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an (iunie 2025 - iunie 2026), un record absolut pe fonduri europene atrase vreodată în 12 luni consecutive.

"În acest an, am triplat absorbția pe fondurile de coeziune: de la 3.279.387.099 euro anul trecut la 10.418.362.085 euro astăzi, adică +7.138.974.986 euro. După ce ne-am obișnuit să fim mereu ultimii în toate clasamentele, România este astăzi pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite. În ciclul financiar actual, contractarea a atins pragul de 97% și sunt sigur că ajungem la 100%. Pe PNRR, am atras sume brute de 2.620.279.973 euro pe cererea de plată nr. 4 + 350.692.010 euro pe cerea de plată nr. 3 = 2.970.971.983 euro", a scris ministrul interimar pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că "avem perspectiva să ajungem la 95% absorbție pe PNRR și, cu responsabilitate politică și guvernamentală, vom reuși acest lucru".

"Investițiile din bani europeni au ajuns să reprezinte 76% din investițiile publice ale României, contribuție esențială în reducerea deficitului bugetar. Mulțumesc profesioniștilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și colegilor din structurile subordonate și din teritoriu!", a continuat acesta.