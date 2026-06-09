Plângere penală de la Mediu după vandalizarea camerelor de monitorizare a transporturilor de lemn

Ministerul Mediului a depus plângere penală după vandalizarea camerelor din sistemul de monitorizare a transporturilor de lemn

Ministerul Mediului a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după vandalizarea a nouă camere din Sistemul Național de monitorizare video a drumurilor forestiere, a anunțat ministra mediului, Diana Buzoianu.

"Ministerul mediului a transmis plângerea penală către parchetele de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la camerele vandalizate din Sistemul Național de CCTV, pe care îl punem în aplicare în momentul de față prin PNRR pentru drumurile forestiere, pentru monitorizarea drumurilor forestiere", a declarat marți Buzoianu, într-o conferință de presă.

"Este vorba despre un sistem care își dorește să aibă aproximativ 350 de puncte de monitorizare în toată țara astfel încât, în momentul în care trec camioane care sunt încărcate cu lemn, să fie automat verificate cu inteligența artificială și trase semnale de alarmă dacă reiese că acele camioane nu aveau autorizațiile necesare și lemnul respectiv este suspect să fie un lemn de fapt extras ilegal', a mai spus Diana Buzoianu.

Nouă camere din județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș au fost deja vandalizate, iar Ministerul mediului a anunțat măsuri de monitorizare și control intensificate în zonele respective.

"O parte dintre ele sunt doar puncte în care camerele au fost mișcate, astfel încât să nu mai poată să fie urmărit drumul efectiv. Am avut inclusiv un caz cu o cameră care a fost întoarsă în timp ce camionul aștepta încărcat cu lemne și apoi, după ce a fost întoarsă camera, camionul a mers mai departe. Am avut și ... 3 cazuri cu camere vopsite și câteva cazuri cu camere care au fost cu cabluri tăiate și sustrase cu totul", a spus Buzoianu, apreciind că distrugerea camerelor indică posibile activități ilegale.