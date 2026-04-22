Platformă online pentru gestionarea accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România

Guvernul a aprobat joi o OUG privind accesul străinilor pe piața muncii din România. Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forță de muncă din state terțe.

De asemenea, OUG simplifică procedurile și reduce termenele de avizare, în condițiile în care se înregistrează o criză a forței de muncă la nivel național.

Cele mai importante prevederi ale Ordonanței de Urgență:

Crearea WorkinRomania.gov.ro – Platforma unică națională prin care Guvernul va gestiona în mod transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, asigurând fluxul de comunicare între autorități;

Introducerea „Listei ocupațiilor deficitare” aprobată prin Hotărâre de Guvern și actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS și a consultării cu partenerii sociali;

serviciile specializate de plasare fiind corelate cu această listă;

Instituirea unui depozit financiar – un mecanism de protecție preventivă, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale;

Standardizarea contractelor

contractul de prestări servicii (agenție–angajator)

contractul de plasare tripartit (agenție–angajator–lucrător), inclusiv în limba română și într-o limbă înțeleasă de lucrător

contractul de muncă (angajator–lucrător);

Instituirea principiului "angajatorul plătește” prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanții/depozite de la lucrători, asigurându-se astfel alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii și OCDE.

În ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în România a crescut de la 5.500 în 2015 și 2016 la 100.000 în perioada 2022-2025. Pentru acest an a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini.

Garanția pe care agențiile de plasare a forței de muncă trebuie să o depună pentru a aduce muncitori străini în România este de 75.000 euro pentru 250 de lucrători.