PNL reamintește că au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern și 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar social-democrații nu au prezentat românilor nicio soluție serioasă.

"Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR. Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni", a transmis PNL printr-un comunicat de presă.

Liberalii spun că PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni.

"Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil. Timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente. Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine", a mai transmis formațiunea.

De asemenea, PNL dă asigurări că rămâne "un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României".

În replică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, "România nu se învârtă în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un Guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă".

"PSD-ul e dispus să facă acest lucru. În două zile, vă repet, în două zile vom avea datele economice care vor veni de la INS și care vor arăta care-i starea economiei după primul trimestru, adică până la sfârșitul lunii martie, care va fi, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan. Asta este realitatea. De aici plecăm. Astea sunt lucrurile pe care cred că trebuie să le discutăm onest dincolo de orgoliile unora sau altelor. Iar aceste lucruri le spunem de luni de zile că direcția este greșită. O să vedem miercuri dacă avem dreptate sau nu", a spus Grindeanu.

El a adăugat că direcția economică a României este greșită și această direcție trebuie a fi schimbată.

"Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții", a continuat el.

De asemenea, acesta a precizat că nu a avut nicio discuție cu PNL de la căderea Guvernului.