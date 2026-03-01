PNL transmite că Guvernul "face eforturi susținute pentru a gestiona" impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe.

"Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe", a transmis PNL printr-un comunicat de presă.

Partidul spune că nu consideră potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției.

"De aceea, cerem PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională. Clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României", se arată în comunicat,

PNL mai spune că partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări.

"Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere. România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat la noile provocări internaționale", se mai arată în document.