PNL, către PSD: Discuțiile depsre prețul carburanților nu sunt subiecte pentru campanie de imagine

PNL îi așteaptă pe partenerii social-democrați să revină la masa coaliției și să abordeze subiectele momentului prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune pentru consecințele lor.

"România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanților, presiuni energetice generate de un conflict internațional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete", a transmis PNL printr-un comunicat de presă.

Partidul transmite că înțelege că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției.

"Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa. Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor. Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine", a mai explicat PNL.

În final, formațiunea spune că rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României și îi invită pe PSD-iști să facă același lucru.