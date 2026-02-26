PNL: Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție

PNL a luat act de declarațiile șefului PSD, Sorin Grindeanu, făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații despre care liberalii spun că induc ideea "senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României".

"Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice. Trebuie să menținem disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar. Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie. În aceeași măsură, putem spune că stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați. Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului", a transmis PNL într-o postare pe Facebook.

Din aceste motive, PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă.

PNL transmite și că va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să își clarifice de urgență poziția.

"PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui", a continuat formațiunea.

În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru G4Media că vrea să facă o consultare în partid legată de viitorul Coaliției și, cel mai important, viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.