Căutare

Mod Noapte/Zi

PNL nu susține Guvernul Tomac

C.M. 13:27 actualizat: 13:36

PNL nu susține învestirea Guvernului Tomac, a anunțat joi premierul interimar Ilie Bolojan, după ședința conducerii partidului.

"De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față", a declarat președintele PNL Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

"Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situația noastră economică, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susține", a mai spus  Bolojan.

Liderul PNL a afirmat că propunerea este ”o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns".

Grupurile parlamentare vor fi prezente dar nu vor vota, sau nu vor fi în sală.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC