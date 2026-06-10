PNL nu susține Guvernul Tomac

PNL nu susține învestirea Guvernului Tomac, a anunțat joi premierul interimar Ilie Bolojan, după ședința conducerii partidului.

"De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față", a declarat președintele PNL Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

"Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situația noastră economică, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susține", a mai spus Bolojan.

Liderul PNL a afirmat că propunerea este ”o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns".

Grupurile parlamentare vor fi prezente dar nu vor vota, sau nu vor fi în sală.