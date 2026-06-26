PNL: PSD vrea puterea, controlul și accesul la resurse

PNL transmite că nu acceptă "lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză", iar PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică

"Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism. PSD nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de el. În loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea. A orchestrat un puci politic, mizând pe subordonarea sau ruperea PNL. A fost un calcul cinic și toxic, care a eșuat. PSD a încălcat fără ezitare protocolul coaliției semnat acum un an. A rupt înțelegerea și a dărâmat guvernul exact în perioada în care PNL se afla la conducerea executivului, cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru rotație. Cu alte cuvinte, PSD a demonstrat că pentru ei semnătura pe un acord nu valorează nimic atunci când interesul de partid cere altceva", a transmis PNL printr-un comunicat de pres[.

Liberalii acuză PSD că vrea puterea, controlul și accesul la resurse, dar fără responsabilitatea guvernării.

"Vrea influență fără asumare. Vrea decizie fără răspundere. De aceea se ascunde în spatele unor intermediari și al unor trădări politice convenabile. De 50 de zile, de când a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, PSD refuză să își asume guvernarea. În schimb, a preferat să prelungească blocajul și să adâncească instabilitatea. Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții. PSD este izolat în raport cu partidele pro-europene. Nu are capacitatea de a construi parteneriate solide și nici forța parlamentară de a pretinde că poate dicta singur direcția țării. PNL, USR și UDMR au împreună o reprezentare parlamentară mai puternică. Mai mult, tot PSD a blocat din primul moment orice discuție serioasă. A venit la masă cu pretenția absurdă de a primi susținerea partidelor pro-europene fără condiții, fără negocieri reale și fără asumarea unui acord clar. Cu alte cuvinte, a cerut încredere fără garanții și putere fără responsabilitate. România are nevoie de seriozitate, predictibilitate și parteneri care respectă cuvântul dat. Nu de jocuri de culise, șantaj politic și calcule de partid făcute pe spatele românilor", au mai spus cei din PNL.