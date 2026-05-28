Căutare

Mod Noapte/Zi

PNL solicită responsabilitate în Parlament pentru adoptarea rapidă a legislației privind PNRR

S.R. 12:08 actualizat: 12:12
ID 192735299 © LCVA | Dreamstime.com
ID 192735299 © LCVA | Dreamstime.com

PNL solicită responsabilitate parlamentară din partea tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru adoptarea legislației necesare privind PNRR.

Reamintim că România are în față un calendar foarte strâns pentru a finaliza legile la care s-a angajat prin PNRR, iar nerespectarea acestui calendar va duce la penalizări și pierderi de fonduri de către țara noastră. Avem înaintea noastră mai puțin de o lună de zile din actuala sesiune parlamentară și e nevoie de o mobilizare importantă pentru ca cele aproape 50 de acte normative necesare să fie votate în Parlament, amintește PNL printr-un comunicat transmis marți presei.

În scopul evitării unui scenariu negativ pentru România, PNL solicită responsabilitate și prioritizare parlamentară pentru adoptarea rapidă a tuturor legilor restante legate de PNRR. În condițiile imposibilității legale a adoptării ordonanțelor de urgență de către guvernul în funcție, parlamentarii liberali sunt gata să depună inițiativele legislative necesare, iar o procedură parlamentară accelerată, agreată de o majoritate a parlamentarilor, poate conduce la rezultatele dorite.

Liberalii cer în special PSD să-și respecte promisiunea de a susține și vota toate actele normative necesare, astfel încât România să nu fie penalizată și să nu piardă fonduri PNRR.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC