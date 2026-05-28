PNL solicită responsabilitate în Parlament pentru adoptarea rapidă a legislației privind PNRR

PNL solicită responsabilitate parlamentară din partea tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru adoptarea legislației necesare privind PNRR.

Reamintim că România are în față un calendar foarte strâns pentru a finaliza legile la care s-a angajat prin PNRR, iar nerespectarea acestui calendar va duce la penalizări și pierderi de fonduri de către țara noastră. Avem înaintea noastră mai puțin de o lună de zile din actuala sesiune parlamentară și e nevoie de o mobilizare importantă pentru ca cele aproape 50 de acte normative necesare să fie votate în Parlament, amintește PNL printr-un comunicat transmis marți presei.

În scopul evitării unui scenariu negativ pentru România, PNL solicită responsabilitate și prioritizare parlamentară pentru adoptarea rapidă a tuturor legilor restante legate de PNRR. În condițiile imposibilității legale a adoptării ordonanțelor de urgență de către guvernul în funcție, parlamentarii liberali sunt gata să depună inițiativele legislative necesare, iar o procedură parlamentară accelerată, agreată de o majoritate a parlamentarilor, poate conduce la rezultatele dorite.

Liberalii cer în special PSD să-și respecte promisiunea de a susține și vota toate actele normative necesare, astfel încât România să nu fie penalizată și să nu piardă fonduri PNRR.