PNL, USR și UDMR au anunțat vineri că îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

"România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor", spun cele trei partide.

Siegfried Mureșan e europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European.

A intrat în Parlamentul European în 2014, pe listele PMP.

Cele trei partide vor un guvern "competent", "cu adevărat proeuropean", "care să corespundă așteptărilor oamenilor", a declarat Mureșan.

"Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine cetățenii".

Mureșan a spus că "urgențele" României sunt temele la care a lucrat de ani de zile în PE:

"Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru Mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre, știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că, alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României am încredere că putem încheia cu succes PNRR și lucra cu succes și pe celelalte teme care sunt sunt urgențele țării. Repet, temele pe care, din prima mea zi de mandat în Parlamentul European, am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă o urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini".



Liderul PNL Ilie Bolojan a declarat că Mureșan are experiență cu bugete europene, e profesionist, "a dovedit că e atașat valorilor europene" și e "o soluție" pentru România în actuala situație:

"Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții, este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România; propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui Guvern în perioada următoare. Partidul Național Liberal a încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Permanent Național în care a votat sprijinul pentru domnul Mureșan".



Președintele USR Dominic Fritz a declarat că propunerea ar putea să "deblocheze această criză".

"Ne așteptăm ca PSD să fie rezonabil", a spus Fritz, adăugând că #nu e rezonabil să avem un guvern monocolor PSD".



