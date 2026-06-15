PNL: Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal

PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate luni de Biroul Politic Național.

PNL amintește că, în ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, au fost adoptate o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic.



"Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național", a transmis marți PNL într-un comunicat.



În plus, PNL reamintește că, potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul partidului, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii:

"Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara PNL".

Biroul Politic Național a votat luni împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri).

Veștea le-a garantat jurnaliștilor că nu îl va da nimeni afară din partid.



