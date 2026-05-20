Poziția de principiu a lui Nicușor Dan privind proiectul de lege referitor la finanțarea ONG-urilor

Președintele sugerează ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

"Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență", a comentat joi președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Dan consideră că obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei:

"Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră".

Senatul a adoptat o propunere legislativă inițiată de AUR prin care asociațiile, fundațiile și federațiile au obligația depunerii anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală a surselor de finanțare. Numele finanțatorilor vor fi apoi publicate pe site-ul ANAF.

"Declarația se depune la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, odată cu situațiile financiare anuale și se publică într-o secțiune specială pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Publicarea se face cu protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice cu excepția numelui. Nerespectarea obligației atrage suspendarea de drept a activității persoanei juridice până la momentul conformării, dar nu mai mult de un an, după care aceasta este dizolvată de drept", se arată în proiectul de lege care urmează să ajungă la Camera Deputaților.

Legea a fost criticată vehement, fiind comparată cu cea a lui Viktor Orban și cu cea din Georgia, inspirată dintr-o lege similară din Rusia.



