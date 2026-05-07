Predoiu vrea ca PNL să dea premierul, Gorghiu vrea consultare largă privind ieșirea de la guvernare

Cătălin Predoiu a reluat ideea că liberalii trebuie să rămână la guvernare. Și Alina Gorghiu se pronunță împotriva deciziei partidului de a ieși de la guvernare, cerând o consultare mai largă în interiorul PNL.

"Votul luat în ședință (de marți, după moțiune) a fost cât se poate de logic, rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, așa cum au făcut-o mulți colegi, cred că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și, în primul rând, la adresa României", a declarat joi prim-vicepreședintele PNL.

Predoiu a explicat în ședință și a rămas la aceeași părere de a nu abandona responsabilitatea de a guverna România, alături de alte partide proeuropene.

"Am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier, acesta era punctul-cheie, dacă vreți, al relevanței noastre statistice în acest moment, și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai", a mai explicat Cătălin Predoiu.

O poziție similară are și Alina Gorghiu:

"Ziua de marți ne-a încrâncenat pe toți foarte tare și mi-aș dori să lăsăm lucrurile să se așeze și să vedem care este calea de deblocare - și, da, am votat cu toții să intrăm în opoziție acum pentru a ne delimita în mod ferm de de PSD -, dar orice om politic sănătos la cap se gândește cum iese din impasul ăsta, cu toții trebuie să ne gândim".

"Sigur, PSD în primul rând cu AUR, care au generat criza politică, dar și noi ca partid politic parlamentar avem obligația să ne gândim cum facem să nu rămânem într-o situație de interimat prea mult timp, pentru că e a zecea lună de consum negativ, avem probleme de ordin economic, sunt o grămadă de probleme pe care țara asta le are de rezolvat pentru cetățenii din România”, a declarat ea.

Între timp, Partidul SOS România, condus de eurodeputata Diana Șoșoacă, a anunțat că "a inițiat procedura politică și constituțională" pentru destituirea lui Nicușor Dan.



"SOS România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul SOS România este unul ferm, asumat și necesar", potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Dianei Șoșoacă.

La Cotroceni, au continuat consultările informale - netransparente - presa aflând doar pe surse că până acum Nicușor Dan a discutat și liderul USR Dominic Fritz și cu cel al UDMR Kelemen Hunor. Cele oficiale vor începe după summitul de săptămâna viitoare.



