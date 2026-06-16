Premierul desemnat Adrian Veștea: Negociem cu oricine, inclusiv cu AUR

Premierul desemnat Adrian Veștea e dispus să negocieze și cu AUR, deși președintele Nicușor Dan a exclus aducerea formațiunii extremiste la putere.

”Nu cunosc zona parlamentară și nu am avut ocazia să stau de vorbă cu reprezentanții altor partide. Am fost, am discutat astăzi cu cei care m-au invitat și am deschidere totală față de toate partidele parlamentare, fiindcă România este astăzi într-o situație de criză și trebuie să dăm românilor un guvern, să lăsăm orgoliile, fiindcă fiecare partid politic și, până la urmă, fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni, unor cetățeni ai României care au avut o anumită opțiune la momentul respectiv, iar astăzi, poate mai mult ca oricând, trebuie să mergem înainte și să rezolvăm problemele prin care trece România”, a declarat marți seara la Realitatea Adrian Veștea.

Premierul desemnat a fost însoțit la discuțiile din Parlament de social-democratul Marian Neacșu, care le-a spus jurnaliștilor că e în calitate de ”însoțitor”.

”Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare”, a mai spus Veștea.









