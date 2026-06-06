Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările cu partidele parlamentare

Scopul consultărilor politice cu partidele parlamentare este obținererea susținerii pentru validarea în Parlament a guvernului "tehnic" pe premierul desemnat Eugen Tomac urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac se întâlnește luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 și cu PSD de la ora 17:00.

Consultările au loc la sediile partidelor.

Discuțiile vor continua marți după un program care urmează să fie comunicat.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

"Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi", a spus Nicușor Dan într-o declarație de presă.

"Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii", a explicat el.

În opinia sa, Eugen Tomac este "o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme și pentru asta e nevoie de experiență politică".



Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și echipei guvernamentale.