Președintele a convocat o ședință de lucru dedicată analizării incidentului de la Constanța

Președintele Nicușor Dan a convocat sâmbătă o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre.

Ședința va avea loc sâmbǎtǎ, 6 iunie, la ora 12:00, la sediul Brigǎzii 243 Radioelectronică și Observare (BREO) „CALATIS” din Constanța.



În cadrul reuniunii vor fi evaluate măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre, anunță Administrația Prezidențială.

La reuniune vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.

Potrivit agendei premierului, Ilie Bolojan nu va participa, având programate vizite la obiective finanțate prin PNRR în Hațeg și Simeria.

”În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre”.

La finalul reuniunii, președintele va susține o declarație de presă.