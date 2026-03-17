Ședința Comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlament s-a suspendat miercuri, chiar înainte de dezbaterile generale din plen, după ce un amendament de care PSD ține cu dinții a fost respins.

După noi amânări, Comisiile reunite de buget-finanțe au decis să amâne dezbaterile până a clarificarea tensiunilor în Coaliție.

După ora 15:00, votul pe amendament s-a reluat, iar rezultatul a rămas neschimbat. Deși parlamentarii PSD aproape s-au rugat de AUR să voteze amendamentul, cei din AUR nu au dorit să voteze nici "pentru", nici "împotrivă". Social-democrații le-au transmis să se ducă și să le spună "seniorilor noștri" cum s-au opus creșterii veniturilor lor și cum nu doresc un trai mai bun pentru aceștia. În replică, senatorul AUR Petrișor Peiu le-a transmis să își amintească de cum au aplicat PSD-PNL legea pensiilor timp de 4 luni, apoi au abandonat-o.

PSD amenință că nu va vota bugetul de stat pe 2026. Comisiile reunite au luat din nou pauză, iar PSD-iștii s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu.

Și PSD a reacționat pe Facebook și a transmis că "Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează".



"Astăzi, toată lumea a putut să vadă cum USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Au fost 19 voturi împotrivă, o abținere și 23 pentru Pachetul de Solidaritate al PSD. Dar USR și PNL s-au contorsionat în fel și chip până l-au picat.... Atât de rău ați ajuns... Să furați de la pensionari și copii...", se arată în postarea social-democraților.



USR transmite că PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării.



Formațiunea cere partidelor să se întoarcă în comisiile de buget și să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern.



"PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să își facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri. Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguiește cu AUR ca să treacă diverse amendamente", a transmis USR printr-o scurtă informare de presă.



Ședința Comisiilor reunite de buget-finanțe s-a amânat până la ora 15:00. Și plenul Camerei Deputaților, programat la ora 14:00 pentru a vota proiecte de legi, a fost anulat. Tensiunile dintre parlamentarii Coaliției continuă.

Amendamentul în cauză prevede alocarea unui ajutor unic pentru pensionari și, deși trebuia să fie votat și de AUR, conform înțelegerii dintre social-democrați și extremiști, nu a mai fost votat, însă a fost susținut de UDMR.

Astfel, 23 de parlamentar PSD, UDMR și PACE - Întâi România (foști aleși pe listele SOS România) au votat „pentru”, unul s-a abținut și 19 au votat „împotrivă”.

Parlamentarii PSD consideră amendamentul aprobat pentru că a întrunit majoritatea voturilor exprimate, iar PNL și USR îl consideră respins, pentru că nu a întrunit majoritatea celor prezenți în sală - 51 de parlamentari.



Pentru a justifica eșecul, PSD a cerut analiza regulamentului și clarificări dacă voturile AUR ar trebui să fie luate în considerare, deși niciun ales din acest partid nu a votat.

Senatorul PSD Daniel Zmafir a urlat că, "la Comisii, nu există varianta <<prezent, nu votez>>", iar dacă "nu votezi, nu exiști”.

Și ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, s-a certat cu deputatul PNL Robert Sighiartău, căruia i-a spus: "Robert, tu nu crezi ce spui. Să nu minți. Să nu minți spune porunca”.

Ședința a fost suspendată mai bine de 30 de minute, după ce parlamentarii PSD au plecat din sală. Unii dintre ei au fost văzuți venind la biroul președintelui Camerei Deputaților și șeful lor de partid, Sorin Grindeanu.

Reamintim că premierul și șeful PNL, Ilie Bolojan, le-a dat orind liberalilor să susțină exact forma bugetului adoptată de Guvern, fără nicio modificare și niciun amendament, pentru că statul nu are bani pentru Pachetul de Solidaritate dorit de PSD.