Ședința Birourilor permanente reunite de la ora 10:00 se reia din cauză că PNL a cerut ca numele formațiunii să fie scos din dreptul miniștrilor propuși în Guvernul Veștea din partea liberalilor.

UPDATE

Birourile permanente reunite au decis ca audierile de miniștri să aibă loc luni, de la ora 12:00 la ora 21:00, iar de la 21:30 începe plenul reunit pentruînvestire.



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PNL a transmis printr-un comunicat de presă că a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerelor Parlamentului din cauza prezenței abuzive a denumirii „PNL” pe lista membrilor guvernului propus de Adrian Veștea

"Informăm publicul că ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de luni dimineață a fost suspendată la cererea membrilor PNL, deoarece am constatat existența unui viciu care poate atrage neconstituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului", potrivit PNL.Înscrierea în dreptul prim-ministrului desemnat a denumirii „PNL” ca apartenență politică este falsă, abuzivă și afectează grav componența politică a Guvernului, consideră formațiunea.Reamintim că PNL a decis să nu participe la nicio guvernare împreună cu PSD și nici nu a nominalizat vreun membru al partidului pentru a face parte din guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

"Am constatat astfel că, prin depunerea listei guvernului în forma prezentată, sunt încălcate cel puțin două decizii ale CCR: Decizia nr. 671/2021 și Decizia CCR nr. 504/2019.

Pentru ca lista membrilor guvernului propus să fie constituțională, din această listă trebuie exclusă denumirea < >", mai susține formațiunea condusă de Ilie Bolojan.

Ședința Birourilor permanente reunite se reia de la 10:45.