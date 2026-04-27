Prima reacție a lui Bolojan după ce PSD-AUR lucrează împreună să-l trimită acasă

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că PSD a dinamitat guvernarea își mărește șansele să treacă moțiunea de cenzură cu AUR, dar pune și bazele unei noi Coaliții cu extremiștii.

Întrebat ce face după anunțul PSD-AUR, Bolojan a replicat: "Voi face ce am făcut și până acum, asigur gestiunea Guvernului cât timp acest Guvern are un sprijin parlamentar. Problema pe care o avem este că, atunci când acționezi pentru a dărâma un Guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc".

Premierul a sugerat că în spatele moțiunii ar putea exista și calcule politice pentru formarea unei noi majorități.

"Pe de o parte, PSD își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pregătește o nouă alianță și asistăm la o nouă coaliție care se formează”, a adăugat Ilie Bolojan.



Întrebat ce mesaj are pentru PSD, el a dat exemplu Germaniei, unde cei care demit un Cabinet trebuie să propună ceva în schimb, însă la noi nu există așa ceva.

"Am trecut printr-o perioadă grea, le mulțumesc, dar am ajuns în punctul cel mai de jos. Dacă critici și nu ai nicio soluție, nu suntem într-o ipostază bună. Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice cu AUR. La Bruxelles a demonizat AUR", a spus Bolojan.

El a precizat că nu se aștepta de la Nicușor Dan să îl susțină și că șeful statului nu i-a cerut demisia, iar el oricum nu va pleca de voie bună din funcție.

După demersul cu AUR, Ilie Bolojan a exclus orice altă colaborare cu PSD, inclusiv guvernarea.