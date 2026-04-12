Prima reacție de la București după alegerile din Ungaria. "Maghiarii și-au luat democrația înapoi"

Președintele USR, Dominic Fritz, este primul lider politic de la București care salută victoria partidului de opoziție Tisza din Ungaria, după publicarea rezultatelor oficiale parțiale.

"Ungaria este Europa. Prezența de aproape 80% la urne spune totul. Maghiarii și-au luat democrația înapoi. Conform primelor rezultate, Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică. După 16 ani de Orbán Viktor, maghiarii au ales să-și întoarcă țara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranța în locul fricii de dușmanii croiți de propaganda de tip rusesc", a scris Fritz pe pagina lui de Facebook.

El mai spune că în calitate de primar al Timișoarei, un oraș ridicat de secole de români, maghiari, germani, sârbi, împreună, "nu pot decât să salut acest moment", pentru că el "confirmă ceea ce mulți dintre noi știm deja: nu e nicio contradicție între a-ți iubi țara și națiunea și a-ți dori o Europă puternică".

"Vreau să le spun un lucru din toată inima prietenilor mei maghiari din România. Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană. Ceea ce ne susține și ne apără pe toți este casa noastra comună, Europa. Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă", a conchis Fritz.