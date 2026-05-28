Primarul Buzăului, Constantin Toma, a demisionat din funcțiile deținute în PSD

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a anunțat marți că a demisionat din funcțiile deținute în PSD - președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

"Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD. În ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar. Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră. Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare", a scris primarul pe contul lui de Facebook.

El a mai adăugat că, având în vedere "atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat".

"Regret pasul pe care l-am făcut, în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel național, iar sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obținut majoritatea PSD în Consiliul Local. În același timp, rezultatele obținute în plan administrativ au făcut să mă alegeți ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%. Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă! Dragi buzoieni, vă mulțumesc pentru încredere și susținere și vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraș mai bun și mai frumos", a conchis acesta.

De-a lungul ultimilor ani, Toma a fost un critic acerb al PSD, în special a lui Marcel Ciolacu. Recent, primarul Buzăului a declarat că singura ieșire pe care o are PSD din situația actuală este demisia lui Sorin Grindeanu de la conducerea partidului.

"PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să își dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Despre asta e vorba”, a afirmat Toma, al Digi24.