Proiect: Facturile emise consumatorilor să fie calculate la cursul BNR

Un deputat USR propune, printr-un proiect de lege, ca toate facturile emise consumatorilor să fie calculate la cursul BNR.

După ce a propus ca facturile de telefonie și internet să fie calculate unitar, luând în considerare doar cursul BNR, deputatul USR Cezar Drăgoescu propune, printr-un alt proiect de lege, extinderea acestei metode de calcul al facturilor pentru toți operatorii economici.

„Când am depus primul proiect de lege, care îi viza pe furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, am primit mii de mesaje de la cetățeni în care mi se prezentau și alte situații în care sunt puși să plătească la un curs propriu al vânzătorului. În felul acesta, facturile sunt umflate și oamenii ajung să plătească mult mai mult decât estimau inițial. Corectăm și aceste situații prin modificările propuse și ne asigurăm că protecția consumatorului nu este doar un slogan de campanie sau doar vorbe pe hârtie”, declară deputatul USR Cezar Drăgoescu.

Proiectul de lege modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992) în sensul introducerii prevederii exprese că, în cazul contractelor pentru furnizarea de bunuri și servicii al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici au obligația de a emite consumatorilor facturi în lei, calculate la cursul comunicat de BNR pentru ziua precedentă datei emiterii facturii.

Operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare asupra cursului de schimb menționat.

Totodată, după intrarea în vigoare a legii, pentru contractele aflate în derulare, comercianții vor avea obligația, în termen de 90 de zile, să le alinieze cu noile dispoziții legale, prin acte adiționale, fără costuri suplimentare pentru consumator. În situația în care comerciantul nu face alinierea în termenul prevăzut, noile reguli privind facturarea în lei și utilizarea cursului oficial al BNR se vor aplica automat.