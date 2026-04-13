Proiect: Românii păgubiți prin creșterea artificială a ROBOR să-și recupereze mai ușor prejudiciul

Românii păgubiți prin practici anticoncurențiale vor avea, alături de stat, un mecanism mai simplu și eficient pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unui proiect de lege depus de deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Măsurile propuse i-ar ajuta și pe cei păgubiți prin creșterea artificială a ROBOR, așa cum a scos la lumină investigația recent finalizată de Consiliul Concurenței.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii și statul, afectați de creșterea artificială a ROBOR, prin înțelegeri între bănci, își pot recupera mai ușor banii. Nu vorbim doar despre sancțiuni pentru bănci, așa cum, probabil, va da Consiliul Concurenței. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, declară deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Potrivit estimărilor, 1 punct procentual în plus la ROBOR înseamnă aproximativ:

- 58 milioane lei/lună în plus de la populație

- 137 milioane lei/lună în plus de la firme

- 29 milioane lei/lună în plus de la administrația locală.

Adică, în total, într-o singură lună ar fi aproximativ 225 de milioane de lei în plus. Peste 2,5 miliarde de lei pe an.

Dar, în 2022, ROBOR nu a crescut cu 1 punct procentul, ci cu mai mult de 6 puncte procentuale.

Proiectul USR modifică și completează OUG 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, în sensul stabilirii unui mecanism clar și eficient pentru maximizarea șanselor de recuperare a prejudiciului.

Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiție și a asigura o protecție eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante și li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă.

Pe de altă parte, este abilitat Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legale necesare – inclusiv formularea de acțiuni în justiție – pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităților și administrației publice centrale și locale.