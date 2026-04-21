Proiectul UDMR prin care se dublează numărul urșilor care pot fi vânați, adoptat de deputați

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege inițiat de vicepremierul UDMR Tanczos Barna prin care cotele de vânătoare pentru urșii bruni s-au dublat.

Legea ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2021, prin reducerea efectivelor de urs brun cu 859 de exemplare, în scopul reducerii surplusului demografic, al diminuării presiunii asupra habitatelor naturale, precum și al scăderii fluxului de urși către localități.

Astfel, pentru anul 2026 s-a stabilit un plafon de intervenție care include 859 de urși la nivel de prevenție și 110 urși la nivel de intervenție, măsuri menite să reducă atacurile asupra populației și pagubele materiale produse în gospodării și localități.

Numărul de urși care pot fi vânați se dublează față de anii trecuți.

Proiectul modifică și completează Ordonanța de urgență nr. 81/2021, actul normativ care reglementează intervențiile rapide în cazul urșilor periculoși. Conform inițiatorilor, măsura este justificată de „surplusul demografic” al speciei și de presiunea tot mai mare asupra habitatelor naturale, care determină animalele să coboare frecvent în zone locuite.

Legea stabilește și modul în care vor fi aplicate aceste intervenții. Exemplarele din categoria de prevenție vor putea fi recoltate până la finalul anului 2026 de către vânători autorizați, sub coordonarea personalului de specialitate. În cazul intervențiilor directe, acțiunile vor fi realizate de personal tehnic, prin metode specifice precum „la pândă” sau „la dibuit”.

În același timp, proiectul introduce o serie de restricții menite să protejeze echilibrul populației de urși. Astfel, este interzisă împușcarea femelelor însoțite de pui mai mici de doi ani, iar recoltarea trebuie să țină cont de criterii legate de vârstă și valoarea trofeului, pentru a evita eliminarea exemplarelor dominante.

Un alt element important este stabilirea anuală, începând cu 2028, a cotelor de intervenție pe baza unor studii genetice privind populația de urși, diversitatea și distribuția acestora la nivel național.



Modificările legislative sunt justificate de inițiator prin faptul că, în ultimele două decenii, 27 de persoane au murit în urma atacurilor urșilor, iar câteva sute au fost rănite grav. În paralel, statul a plătit despăgubiri de zeci de milioane de lei pentru pagubele produse de animale, potrivit TVRInfo.

Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan.