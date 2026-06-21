PSD a decis să intre în Guvernul condus de Adrian Veștea (surse)

PSD a decis, duminică, în ședința Consiliului Politic Național să susțină în Parlament învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea și să participe la guvernare, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.

Pentru a susține viitorul Cabinet, social-democrații au solicitat să dețină nouă funcții de miniștri și funcția de secretar general al Guvernului.

Social-democrații au solicitat, de asemenea, ca în programul de guvernare al lui Adrian Veștea să fie cuprinse și o serie de propuneri ale lor.

Marian Neacșu va rămâne vicepremier și va prelua și conducerea Ministerului de interne.

Alți social-democrați care își vor păstra portofoliile sunt Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Barbu la Agricultură, Radu Marinescu la Justiție și Florin Manole la Ministerul Muncii.

Ministerul Dezvoltării ar urma să fie condus de Romeo Lungu, deputat PSD, iar la Cultură și Mediu ar fi tot social-democrați, Ionuț Vulpescu, respectiv, Mihai Ghigiu. Radu Oprea ar urma să conducă Secretariatul General al Guvernului.

Din grupul liberalilor care i se opun lui Bolojan, Alina Ghorghiu ar urma să fie vicepremier, Alexandru Nazare la Finanțe, Sorin Câmpeanu la Apărare și Monica Anisie la Educație.

Lista de miniștri și programul de guvernare ar urma să fie depuse duminică seara la Parlament.