PSD anunță oficial că, dacă Ilie Bolojan nu demisionează, miniștrii social-democrați demisionează

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat joi că se conturează ideea unei singure întrebări în cadrul consultării interne din PSD, despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic lui Bolojan.

”Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am un vot și eu, după data de 20, voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuși să vedem ceilalți colegi ai noștri cum se poziționează și rămâne să vedem ce se întâmplă și după data de 20”, a spus secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la un podcast la EVZ, potrivit news.ro.

”După 6 regiuni din 8, am găsit unul singur care este bolojenist, care este și asumat, Toma, de la Buzău. În rest, n-a fost niciun. Adică, cel puțin împotriva ideii noastre de a ne despărți de domnul Bolojan, va fi un vot pentru. Acum rămâne să vedem dacă sunt și altele voturi. Deci, încă o dată, rezultatul e cert”, a mai afirmat el.

Secretarul general al PSD a explicat că în PSD sunt discuții dacă să existe o singură întrebare sau mai multe întrebări în cadrul consultării interne.

”Cred că se conturează ideea să avem o singură întrebare. Adică, nu vrem să intrăm în discuții de genul intrăm în opoziție, rămânem la guvernare într-o coaliție. Este o întrebare despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, a mai spus el.

Claudiu Manda a subliniat că, dacă previzionează că rezultatul votului din PSD va fi, într-o majoritate foarte clară, că nu mai continuă așa, primul gest de responsabilitate îl așteaptă de la premierul Ilie Bolojan.

”Dacă jumătate din cei care te-au susținut să fii prim-ministru, 45% ca să nu spunem jumătate, vin și spun că nu mai doresc să mai continui, corect, logic, normal, ca să nu duci țara într-o criză (..) corect ar fi să spui am înțeles, mulțumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo. Dacă domnia sa nu dorește, cred că va fi un termen de, nu știu, 24, 48 de ore, 72 de ore, pentru că, repet, noi nu vrem să venim așa, ne-am supărat și dăm foc la țară, de asta am și făcut discuții cu sindicatele, de asta am făcut și discuții cu patronatele, de asta am mers împreună și la Bruxelles și am vorbit cu familia noastră socialistă și cu ceilalți dintre liderii europeni, spunându-le că s-ar putea să apară un astfel de moment în care PSD-ul nu mai dorește să mai continue cu domnul Bolojan, că nu vrem să ne retragem din această coaliție pro-europeană, că nu vrem să fugim de responsabilitate, dar sigur că, dacă se pune problema continuării în formula aceasta de patru partide pro-europene, ar trebui să se regăsească mai mult și măsurile noastre pe care le-am propus, să ne găsim într-o situație de dialog, unul care nu e de dialog, din punctul nostru de vedere, să reevaluăm inclusiv mecanismul de decizie în cadrul coaliției”, a arătat Manda.

Întrebat ce se întâmplă dacă premierul nu renunță la funcție, Manda a răspuns: ”Noi ne retragem miniștrii din guvern. (..) În momentul în care domnul Bolojan dorește să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile, că vrea să rămână printr-un vot pe care să-l obțină de la AUR, că vrea să rămână printr-o manevră, combinații cu AUR, gen, nu bagă AUR moțiune, nu votează AUR moțiune, rămâne așa, provizoriu, este treaba domniei sale și atunci vorbim de cine ține și întreține și provoacă criza”.

Premierul Ilie Bolojan s-a dus miercuri seară la o reuniune a PSD București unde, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, le-a spus colegilor că nu va demisiona.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată miercuri cum a fost atmosfera la ședință, ultima înainte de votul PSD-iștilor de pe 20 aprilie unde ar urma să decidă că nu îl mai vor pe Ilie Bolojan.

"O atmosferă cordială. Absolut cordială, fără niciun fel de probleme. Dacă vă așteptați la altceva, să știți că nu s-a întâmplat. A fost o atmosferă absoult cordială, o ședință de Guvern obișnuită. Da! Chiar da!", a spus Dogioiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus și ea că a fost "o atmosferă ca oricare alta, oamenii se comportă civilizat, vorbesc, fac glume uneori și n-am simțit nicio diferență".