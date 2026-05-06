PSD așteaptă ca liberalii să se liniștească și apoi îi invită la guvernare

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a vorbit miercuri la Parlament despre cum vor social-democrații refacerea Coaliției tot în forma de până acum, dar fără Ilie Bolojan.

"În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD-ul este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în o poziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile. Nu vorbim de un Guvern PSD-AUR. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni și dacă de acolo se degajă un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției", a spus Manda.

Despre faptul că PNL și USR au decis că trec în opoziție și nu mai vor Guvern cu PSD, Claudiu Manda susține că sunt "afirmații și decizii la cald".

"Așteptăm să se liniștească lucrurile. PNL a mai declarat la un moment dat că nu vrea mai face niciun discuție cu Partidul Democrat până la urm[ a ajuns să fuzioneze", a continuat acesta.

El a mai precizat că PSD nu așteaptă ca PNL să-l trădeze pe Bolojan și, contrar dorinței lui, să intre la guvernare cu social-democrații.

"Nu, noi așteptăm ca după această perioadă, unde a fost și emoție, clar, să se liniștească lucrurile și să înțelegem că singura soluție pro-europeană este cu toate aceste partide", a mai adăugat numărul doi din PSD.



Printre altele, Manda a spus că nu se pune problema ca USR să nu facă parte dintr-o viitoare Coaliției, în timp ce, dacă PSD va fi însărcinat să facă Guvernul, propunerea de premier a social-democraților va fi Sorin Grindeanu.