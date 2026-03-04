PSD a transmis miercuri că "prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat".

UPDATE

Într-un comunicat, PNL a transmis că bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obținut cu greu și împing țara înapoi în situația dificilă de anul trecut



"Soluțiile avansate coaliției de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat au fost fundamentate pe baza calculelor detaliate ale Ministerului Finanțelor, în urma discuțiilor cu reprezentanții partidelor politice și ai ministerelor, astfel încât, spre deosebire de alți ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii și o licitație de promisiuni fără acoperire.



Pentru pachetul social au fost propuse sume la nivelul celor alocate și anul trecut – 1,7 miliarde de lei, destinate pensionarilor. Până la atingerea totalului sumei cerute de PSD și pentru alte categorii, vor fi accesate fonduri europene prin programe sociale. Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare.



Primăriile nu pierd bani. Doar 25 din totalul de peste 3.000 de primării vor avea bugete puțin mai mici decât anul trecut. Restul vor beneficia de bugete sporite. În plus, OUG privind reforma administrației le asigură mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite și amenzi și pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunități.



Pentru programul „Anghel Saligny” au fost alocate 6 miliarde de lei. Bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiții, incluzând cofinanțarea pentru PNRR, întrucât modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiții.



Cu siguranță, premierul Ilie Bolojan și celelalte partide și-ar dori să existe mai mulți bani pentru toate solicitările, însă obiectivul este un buget realist. Trebuie să încetăm să ne mințim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanțare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuții, ceea ce nu s-a întâmplat.



Deocamdată, Partidul Național Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliției și de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalți parteneri de guvernare.



În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliției din care face parte.



Această strategie politică nu face decât să creeze incertitudine și instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de predictibilitate, responsabilitate și decizii ferme.



PNL a demonstrat constant că susține reformele necesare pentru modernizarea statului și consolidarea economiei. În același timp, PNL rămâne angajat în menținerea stabilității guvernării și în respectarea acordurilor din coaliție.



Dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune.



Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate.



PNL nu va renunța să militeze pentru ca proiectul de buget să fie unul onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile", au explicat liberalii.



+++

În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar, spune PSD într-o postare pe Facebook.

"Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare. Printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan se numără:

1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.

2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.

3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale", au transmis social-democrații.

În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun.

Surse politice spun că supărarea PSD este acum că în bugetul pe 2026 nu se regăsesc și ajutoarele pentru persoane vulnerabile, după ce Ministerul Finanțelor nu a alocat sumele cerute.

