PSD îl vrea pe „suveranistul" Eugen Teodorovici la șefia Curții de Conturi

Curtea de Conturi are nevoie de un nou șef pentru 7 luni, după ce fostul președinte, Mihai Busuioc, a devenit judecător al CCR la propunerea PSD. Acum, tot social-democrații îl susțin pe Teodorovici pentru funcția de la Curtea de Conturi.

Eugen Teodorovici și-a depus vineri candidatura, iar luni dimineață Comisiile reunite de buget-finanțe îl audiază pentru funcția de consilier de conturi la Curtea de Conturi. Marți, plenul reunit al Parlamentului urmează să voteze noul președinte.

Ședința a fost suspendată brusc din cauza agendei Comisiei de la Senat, urmând ca votul pentru avizarea lui Eugen Teodrovici să aibă loc marți dimineață.

Eugen Teodorovici, fost ministru în cabinetele conduse de Victor Ponta și Viorica Dăncilă, a fost fost ales pe listele PSD din Buzău și Tulcea pentru Parlament, a candidat anul trecut la alegerile pentru București. A ajuns ministru în 2012, la Fondurile Europene, apoi a ajuns ministru de Finanțe.

În martie 2024, pe atunci director al Autorității de Audit din Curtea de Conturi, instituție pe care susținea că a fonda-o în 2005, a fost cercetat de Comisia de Etică din instituție după ce a participat la lansarea Blocului Suveranist.

El a participat, alături de Ilan Laufer, fost ministru în Guvernul Dăncilă și președintele partidului Forța Identității Naționale, Ninel Peia, și alți reprezentanți ai unor partide eurosceptice și anti-occidentale la lansarea așa-numitului Bloc Suveranist Român.



Contactat atunci de G4Media.ro, Teodorovici a declarat că nu a participat în calitate de membru sau simpatizant, ci în calitate de moderator. El susține că nu se află în conflict de interese, că ”nu are nici un fel de teamă, de emoție” și că nu încalcă nici un Cod. Pe de altă parte, Ilan Laufer, unul dintre inițiatori, a declarat pentru G4Media.ro că Eugen Teodorovici este ”un susținător al proiectului Blocul Suveranist și ne va susține în continuare în campania electorală”, dar a precizat că nu este încă membru de partid.

