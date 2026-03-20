PSD începe consultarea internă pe tema "Bolojan". Grindeanu se plânge la social-democrații europeni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că Biroul Permanent Național a decis calendarul consultării privind ieșirea de la guvernare și discuții cu social-democrații europeni despre situația politică de la București.

"În această dimineață am avut o ședință a Biroului Permanent Național (...) și am avut și deciziile noastre politice adoptate, cele legate de un calendar de consultări interne. În această săptămână voi merge la Bruxelles, voi avea discuții cu colegii din familia noastră europeană, în Partidul Socialist European, începând cu Antonio Costa și continuând cu ceilalți colegi. Le voi prezenta situația la zi politică din România, ăsta este rostul acestei deplasări, iar începând de vineri vom avea întâlniri regionale care se vor finaliza în aprilie", a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, în lunea de după Paște ar urma să aibă loc acea consultare pe care a anunțat-o de la începutul lunii decembrie privind rămânerea sau nu la guvernare.

Șeful PSD a explicat că "noi nu facem consultare pentru alții", ci "pentru a ne clarifica nouă drumul pe care să mergem după această perioadă de guvernare în această coaliție".

"Vă repet, e o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, deci prima oar[ vorbim de o auto-evaluare în Guvern și în coaliție a miniștrilor și după aceea o evaluare, așa cum am spus, a întregii coaliții și a activității Guvernului. Am hotărât de fapt în timpul ședinței să avem încă o întâlnire de Birou Permanent Național care să pregătească data de 20, în sensul de întrebare sau întrebări", a contunuat el.

Concret, PSD va hotără în ce direcție merge partiodul și "dacă mai putem merge în această direcție, cum e acum, sau dacă e nevoie de anumite schimbări".

Totuși, social-democrații nu pot hotărî lucrurile la PNL.

"Dacă ceea ce hotărâm noi cu ceea ce hotărăște PNL intră în contradicție înseamnă că nu mai există viitor în această formă în coaliție", a spus Grindeanu.

Grindeanu dă asigurări că PSD nu va vota un Guvern minoritar și nu va face alianță cu partidule exremist AUR.

La capitolul nemulțumiri care stau la baza înlocuirii lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului, liderul PSD a enumerat: "În septembrie, aici, alături de dumneavoastră, PSD a prezentat planul de relansare economică. În septembrie, în curte, aici. Alături de ministri. Au trebuit să treacă 6 luni să avem o perioadă de 5 luni consecutive de scădere economică în România ca să se adopte acest plan. Doar pentru că venea din partea PSD. Avem o opacitate, dacă vreți, pe care nu înțeleg, legată de SAFE. Noi vorbim de un program european de împrumut, pentru că e împrumut, e adevărat, la o dobândă extrem de bună, dar tot împrumut e, banii tot trebuie dați înapoi de către poporul român, nu de către PNL, de către USRS sau de către PSD, ci de către noi toți, indiferent de simpatiile noastre. Și noi nu știm foarte multe despre acest program. Ba da, greșesc. Știu doar faptul că 4 miliarde din 16 merg spre mobilitate militară și se construiesc autostrăzi. Dar mai mult de restul de 12 nu știm. Nu știm cât merg în industria națională, cât avem creștere economică, cât avem locuri noi de muncă, cât avem investiții directe. Această opacitate nu e normală. De vreo 2 sau 3 săptămâni zilnic, ministrul Energiei cu ministrul Agriculturii ies la presă și PSD-ul iese și spune despre faptul că Guvernul trebuie să decidă urgent o soluție sau să găsească o soluție pentru tot ceea ce înseamnă această criză a energiei. Sper ca mâine să avem o primă decizie în Guvern."