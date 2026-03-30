PSD întărâtă filialele județene împotriva lui Bolojan, iar președintele vede „un gest democratic"

Discuțiile din PSD, prin care organizațiile județene încep, rând pe rând, să ceară ieșirea de la guvernare a partidului sunt văzute de președintele Nicușor Dan ca „un gest democratic".

"În primul rând, o consultare este un gest democratic. Mai departe, pentru moment avem o coaliție, avem un, cum să-i spun, angajament al fiecăruia dintre aceste partide că doresc să guverneze, și continuăm în formula asta. Asta e ce pot să răspund", a spus președintele, întrebat despre situația din Coaliție.

Întrebat dacă mai înțelege în momentul de față cum guvernează partidele care se atacă public și dacă e de părere că România este pregătită de un guvern minoritar, Dan a răspuns:

"Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obișnuim cu situația asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia niște măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează. Deci este combinație de administrativ cu joc politic. Pe partea administrativă, funcționează. Eu nu cred că e o soluție fericită pentru momentele pe care le trăim. Eu aștept, și, cum am spus mai devreme colegei dumneavoastră, faptul că fiecare din partidele care formează azi Coaliția spun că vor să guverneze, și fiecare are niște condiții pentru ca asta se întâmple, ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înțeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar", a spus acesta.

Chestionat și dacă îl mai vrea premier pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar.

"Trebuie să împărțim atribuțiile constituționale. Președintele numește, Parlamentul susține Guvernul pe toată perioada desfășurării exercițiului", a replicat el.

Nicușor Dan a recunoscut și că "a vorbit cu fiecare din liderii coaliției în ultimele câteva zile, așa cum o fac frecvent".

Pus să aleagă un Guvern fără PSD sau unul fără USR, Nicușor Dan a declarat că el își dorește un Guvern cu cele patru partide și cu minoritățile naționale, și angajamentul partidelor este în acest sens.

"Dacă vrem să facem speculații, fără PSD nu poate să fie decât minoritar, și atunci e dificil", a explicat președintele.