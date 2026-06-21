PSD intră în Guvernul Veștea. Printre miniștrii propuși - Neacșu la Interne, Marinescu la Justiție

Consiliul Politic Național al PSD a decis duminică, în unanimitate, ca partidul să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.

"România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare", a transmis formațiunea printr-un comunicat de presă.

Astfel, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștri care și-au demonstrat deja capacitatea profesională:

•⁠ ⁠viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

•⁠ ⁠ministrul Justiției – Radu Marinescu

•⁠ ⁠ministrul Agriculturii – Florin Barbu

•⁠ ⁠ministrul Energiei – Bogdan Ivan

•⁠ ⁠ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

•⁠ ⁠ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale - Florin Manole

•⁠ ⁠ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Mihai Ghigiu

•⁠ ⁠ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

•⁠ ⁠Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea

PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb și că "va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români".

