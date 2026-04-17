PSD numără clipele rămase Guvernului Bolojan/ Grindeanu așteaptă consultări rapide la Cotroceni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său are trei scenarii pe masă la ședința de luni, unde se decide dacă pleacă sau nu de la guvernare.

Șeful PSD a declarat că el este pregătit să preia șefia Guvernului în urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan. De asemenea, dacă protocolul de guvernare va fi rupt, el va pleca de la șefia Camerei Deputaților, la fel și toți secretarii de stat numiți de PSD.

Alte declarații făcute de Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN:

Ca introducere, e corect să spunem contextul – la începutul lunii decembrie, noi am spus că odată cu votarea bugetului vom face o evaluare a guvernării, începând cu o autoevaluare. Vom face asta mâine, după care vom discuta de întregul context. Am mers în țară cu Manda și cu colegii miniștri, m-am întâlnitb cu mii de colegi, ieri a fost ultima întâlnire, tuturor le-am prezentat, așa cum am putut de bine și eu și Claudiu și Marian Neacșu și cei care am fost, le-am prezentat o radiografie la zi și posibilul scenariu în ca re putem intra odată cu votul de mâine pe care îl dăm aproape 5000 de colegi. Sigur, toate au plecat de la faptul că lucrurile nu merg în direcția bună și nu o spune Sorin Grindeanu sau alții, o spun românii, 80 la sută dintre ei, și acest lucru dincolo de ce a însemnat parteneriatul, ne-a dus să anunțăm această consultare.

Mâine, la ora 10:00, noi o să avem un BPN unde vom vota această întrebare, dar, sigur, în mare e vorba de direcția în care să meargă PSD.

Simt nevoia să spun câteva lucruri – unu, dacă am da timpul înapoi, mulți dintre cei care spun că avem un rezultat știut spuneau că nu face PSD nicio consultare. Nu o să voteze niciodată, uite că am ajuns în această situație, noi spunând că mergem înainte nu pentru PSD, ci pentru români. Românii spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită. E responsabilitatea principalului partid de guvernare care are 45% din ponderea acestei coaliții, să schimbe lucrurile, asta e credința mea și a majorității colegilor. Pulsul ăsta e. E un secret că avem inflație de zece la sută, că scade puterea de cumpărare a pensionarilor, că scad investițiile? E un secret că orice propunere care a venit din partea principalului partid de guvernare, adică PSD, a trebuit să fie scoasă și adoptată cu forțăriu deosebite. Am ajuns să fim subiect de miștouri când am spus că dacă nu se adoptă prgoramul de relansare, dacă nu adoptați creșterea salariului minim... Noi am intrat de bună credință în coaliție, am făcut consultarea internă de mâine tot de bunăcredință. Am făcut încercând să aducem plusvaloare, să ajutăm.

În primul rând, ar trebui să știm votul. Am o idee după ce am văzut pulsul. Eu am prezentat colegilor trei variante – unu, să rămânem ca acum, exact cum suntem și o să vă spun că a fost un singur coleg, care a pus că da. Eu nu exclud nimic, vă spun variantele. Pare că doar o minoritate ar susține. Să rămânem într-o formulă de coaliție pro-europeană dar cu lucrurile reașezate. Și a treia să trecem în opoziție. Dacă vor fi consultări, asta înseamnă că prima variantă nu există, că nu vor fi consultări dacă decidem că rămânem cum suntem acum.

Înainte de a vă spune cum văd eu lucrurile, aici nu e vorba de persoane, e vorba de politica pe care Ilie Bolojan, mai ales economice, pe care le-a luat în ultimele zece luni și care ne-a dus într-o situație proastă. Noi nu ne-am dorit asta, nici colegii mei.

Dacă PSD decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor fi consultări la Cotroceni și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va ști fiecare partid ce-și dorește și această criză poate fi rezolvată rapid.

Criza poate fi încheiată rapid dacă se ajunge la o soluție. Mă repet, stabilitatea politică e foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitate. Nu e cazul, În acest moment lucrurile nu merg în direcția bună. E datoria noastră să reparăm și să îndreptăm direcția, e părerea noastră și nu doar a noastră – a 80 la sută dintre români.

