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PSD: Se poate și fără PNL/Este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR

C.M. 15:33 actualizat: 15:41
FOTO: PSD
FOTO: PSD

PSD e supărat pe liberali că nu doresc să voteze Guvernul Tomac.

”Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană", ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor", nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili", nici „pe ale cui mâini va ajunge țara", a reacționat PSD după ce PNL a anunțat că nu susține Guvernul Tomac.

După ce a răsturnat Guvernul, dar nu și-a asumat guvernarea, deși are cele mai multe voturi, PSD constată că românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din ”haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”.

”Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, spune PSD, după ce s-a aliat cu extrema dreaptă să dărâme guvernul din care făcea parte.




Espress

PNL nu susține Guvernul Tomac

"De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o ...
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