PSD: Se poate și fără PNL/Este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR

PSD e supărat pe liberali că nu doresc să voteze Guvernul Tomac.

”Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană", ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor", nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili", nici „pe ale cui mâini va ajunge țara", a reacționat PSD după ce PNL a anunțat că nu susține Guvernul Tomac.



După ce a răsturnat Guvernul, dar nu și-a asumat guvernarea, deși are cele mai multe voturi, PSD constată că românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din ”haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”.



”Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, spune PSD, după ce s-a aliat cu extrema dreaptă să dărâme guvernul din care făcea parte.









